Кинолог: обязательная регистрация питомцев упростит их поиск Кинолог Голубев: обязательная регистрация питомцев упростит поиск потерявшихся животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная регистрация домашних животных позволит повысить уровень ответственности их владельцев, а также упростит поиск пропавших питомцев, рассказал РИАМО кинолог Владимир Голубев. По его словам, после принятия соответствующего закона в Москве больше не получится выбросить собаку на улице — после ее идентификации владельца найдут и привлекут к ответственности. Эксперт добавил, что обязательная регистрация также позволит в будущем создать единую базу учета всех животных, которой до сих пор нет в стране.

Обязательная регистрация позволит, во-первых, повысить уровень персональной ответственности хозяина за свое животное. Безнаказанно выбросить собаку на улицу не получится: если ее найдут и идентифицируют, такого владельца можно будет найти и применить санкции. Кроме того, это позволит существенно облегчить поиск пропавших собак, — отметил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что информацию о новом законе о домашних животных важно правильно донести до их владельцев. Эксперт предупредил, что некоторые из них могут отказаться от своих питомцев из-за страха перед обязательной регистрацией.

Депутаты Мособлдумы на заседании 8 декабря в третьем чтении приняли закон о регистрации домашних животных и правилах их выгула. Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Депутат Владимир Бурматов ранее заявил, что штрафы за выгул собак без намордника и поводка эффективнее, чем контроль с помощью видеокамер, так как денежные наказания обычно мотивируют людей к исполнению закона. Он уточнил, что система штрафов уже доказала свою действенность в Петербурге и может применяться в других регионах. Также депутат добавил, что контроль за выгулом собак с помощью видеокамер обеспечить тяжелее, так как система распознавания внешности животных пока применялась только в экспериментальном формате.