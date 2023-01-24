Жители Новосибирска жалуются на бродячих собак, живущих у школы

В одном из заброшенных домов Первомайского района Новосибирска поселилась стая бродячих собак. По словам местных жителей, бродячие собаки уже несколько месяцев создают опасность и для учеников школы №147. Директор школы Ольга Садырина сообщила NEWS.ru, что собаки не нападают на ее подопечных на территории учебного заведения. По ее словам, школа находится в частном секторе и огорожена, забор целостный.

Проблема бродячих собак есть, есть очень старый частный сектор, заброшенные дома, стоят на улицах мусорные баки. В прошлом году было нападение на ученика школы во дворе жилого дома. Несколько лет назад мы обращались в соответствующие инстанции, приезжали, отлавливали. На данный момент такой надобности, чтобы я вызывала на территорию школы, нет, — сообщила Сардина.

Однако сотрудница Железнодорожного техникума Ольга, рассказала NEWS.ru, что из-за стаи собак ее подруга вынуждена постоянно встречать ребенка из школы. Другие родители вызывают детям такси.

Недавно был случай, что одного ребенка эти собаки подрали, чудом удалось отбить. Службы ответственные за этот вопрос ничего не делают и никак не реагируют, так что проблема более чем актуальная, — заявила она.

По словам женщины, некоторые из собак стерилизованы и имеют бирки на ушах, «но от этого добрее они не стали».

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.