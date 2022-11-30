«Тетушке прилетело по голове»: Медведев об удалении поста фон дер Ляйен Медведев назвал ЕС 51-м штатом США после удаления поста фон дер Ляйен о потерях ВСУ

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте», что удаление сообщения в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях Киева связано с тем, что «тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома». Он подчеркнул, что эта ситуация выглядит крайне унизительно. Политик в связи с этим назвал Евросоюз 51-м штатом США.

Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. <...> Нет никакого ЕС, есть штат номер 51, — написал Медведев.

Ранее фон дер Ляйен опубликовала в Twitter видеообращение, в котором говорилось о том, что «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля 2022 года.

Позднее из Twitter главы Еврокомиссии это видеообращение было удалено, после чего была опубликована его отредактированная версия без упоминания потерь. Представитель ЕК Дана Спинант подчеркнула, что в прошлой версии выступления главы фон дер Ляйен содержалась неточность в данных.

В офисе президента Украины отметили, что информация о потерях ВСУ очень чувствительна, поэтому ее следует доносить в подходящий момент. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что данные о потерях должны разглашать только главнокомандующий, министр обороны или лидер государства.