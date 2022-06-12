«При первой возможности»: Песков о возвращении зарубежных брендов в Россию Песков заявил о бережном отношении к оставшимся на российском рынке компаниям

Многие европейские и американские компании собираются вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас и вынуждены ждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также подчеркнул, что российские власти особенно бережно относятся к иностранным компаниям, которые предпочли не покидать рынок РФ.

Многие предприниматели и из Америки, и из Европы, и нам об этом хорошо известно, — они вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок, — сказал Песков.

Однако, по его словам, для многих из ушедших брендов возвращение будет непростым и накладным, поскольку в современных условиях рынка «вакуум моментально заполняется кем-то другим».

Ранее президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко сообщил, что граждане РФ в среднем на 15% меньше стали посещать торговые центры. Он связывает это с уходом иностранных брендов, которые хоть и сохраняют арендные места, но уже близки к разрыву контрактов.