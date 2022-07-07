Правительство упростит получение пенсий для несовершеннолетних Правительство РФ упростит получение пенсий по потере кормильца с 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2023 года несовершеннолетние россияне, потерявшие кормильца, смогут получать пенсионные выплаты без подачи документов, сообщается в Telegram-канале Правительства России. Кроме этого он упомянул и доплаты за сельский и северный стаж — они также будут начисляться в автоматическом режиме.

Обращение в Пенсионный фонд и сбор документов станут необязательными. Все необходимые сведения будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств, — говорится в сообщении.

Михаил Мишустин подчеркивает, что «новый порядок будет гораздо удобнее для граждан, поможет избежать бумажной волокиты и сэкономить время». Отмечается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее Мишустин рассказал, что пособия на детей от 8 до 17 лет в семьях с низкими доходами по состоянию на 21 июня текущего года назначены 3,5 млн несовершеннолетних. По его словам, общий объем выплат составил порядка 70 миллиардов рублей.