Правительство поддержало реформу доставки пенсии «Интерфакс»: правительство поддержало законопроект о реформе доставки страховых пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство поддержало законопроект о реформе доставки страховых пенсий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Из инициативы, внесенной в Госдуму, следует, что пенсионерам, которые выбирают получать деньги наличными, на дому или в кассе, соответствующие услуги сможет оказывать только «Почта России».

Сейчас у россиян есть три способа забрать пенсию: путем зачисления на банковский счет, через организации почтовой связи, через другие занимающиеся доставкой организации. Законопроект предлагает оставить лишь первые два варианта.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 4,8%. Выплаты поднимут с 1 января 2023 года.

До этого Минтруд сообщал, что средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. В июне 2022 года этот вид пенсий уже индексировался на 10%. По состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре, учитывая июньскую индексацию, она должна повыситься до 20 864 рублей.