Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 4,8%, рассказал во время парламентского диалога в Совете Федерации министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Выплаты поднимут с 1 января 2023 года.

Индексация [с 1 января] составит 4,8%, — сказал Котяков.

Ранее Минтруд сообщал, что средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. В июне 2022 года этот вид пенсий уже индексировался на 10%. По состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре, учитывая июньскую индексацию, она должна повыситься до 20 864 рублей.

В свою очередь доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что для получения пенсии россиянам следует соблюсти несколько условий. При этом в некоторых случаях граждане могут докупить недостающие стаж и баллы, но такая опция доступна не всем.