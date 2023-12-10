«Правду мы им скажем»: Лавров высказался о разрыве отношений с ФРГ Лавров: Россия не разрывает отношения с Германией, но правду ей скажет

Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Германией, но правду ей скажет, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Так он прокомментировал отношения с ФРГ перед церемонией вручения верительных грамот новыми послами, которая прошла в Москве 4 декабря. Фрагмент передачи журналист опубликовал в Telegram-канале.

Мы дипотношения не разрываем, поэтому верительную грамоту сегодня президент [России Владимир Путин] у посла [Германии в России Александера Ламбсдорфа] примет, но правду мы им скажем, — заявил Лавров.

На церемонии вручения верительных грамот Путин заявил, что деловое и прагматичное сотрудничество России и Германии, развивавшееся в течение полувека, подорвала, в том числе, диверсия на «Северных потоках». По словам главы государства, Москва все это время снабжала ФРГ качественным газом и нефтью по приемлемым ценам.