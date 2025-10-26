Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 18:58

«Поздравляем друзей России»: Медведев об успешном испытании «Буревестника»

Медведев поздравил с успешным испытанием «Буревестника» друзей России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X поздравил «всех друзей России» с успешно завершенными испытаниями новой крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Он напомнил, что вооружение оснащено ядерным двигателем.

Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью, — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным доложил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.

После этого президент отметил, что еще предстоит решить, к какому типу относится «Буревестник». Он добавил, что также обсуждаются варианты применения ракеты.

Также военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что «Буревестник» может заставить американскую сторону отказаться от гонки вооружений. Он отметил, что Россия значительно опережает коллективный Запад в разработках гиперзвуковых и крылатых ракет.

