Постпред Ульянов: Европа будет жить без российской нефти

Начиная с текущего года Европа будет жить без российской нефти, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter, комментируя введение странами Запада потолка цен. При этом спрогнозировал, что вскоре со стороны ЕС последуют обвинения в адрес России.

С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия, — написал дипломат.

Ранее ценовое ограничение в отношении российской нефти иронично прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Для этого он использовал ставший мемом кадр из фильма «Сияние».

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ЕС согласовал накануне. Его примеру последовали страны C7, а также Австралия. Действовать ограничение начнет с 5 декабря. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Кроме этого, G7 и Австралия подтвердили намерение отказаться со временем от российской нефти и нефтепродуктов.