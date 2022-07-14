Посольство России опровергло заявление США об изъятии паспортов у украинцев

Фото: IMAGO/Rico THUMSER/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне отреагировало в Telegram-канале на заявление властей США о том, что РФ насильно удерживает на своей территории украинских граждан и отбирает у них паспорта. В дипмиссии назвали эти данные «низкокачественной дезинформацией».

Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация, — говорится в сообщении.

В посольстве предположили, что заявление властей США может быть вызвано недовольством успехами спецоперации на Украине, а также стремлением «поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима».

О том, что в РФ якобы насильно удерживаются около 1,6 млн украинцев, у которых отбирают паспорта и выдают взамен российские документы, ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. На его слова ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, объяснение подобным умозаключениям следует искать в медицинской практике.