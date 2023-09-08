Посольство России в США ответило на критику выборов в новых регионах Посольство РФ: США не запугают россиян заявлениями о санкциях в связи с выборами

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Голосование на выборах в Донецке

Заявления властей США о возможности новых санкций в свете выборов в России не смогут запугать россиян и всех, понимающих истинную природу украинского конфликта, говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, размещенном в его Telegram-канале. Слова представителей Белого дома о нелегитимности выборов в новых российских регионах в дипмиссии назвали вмешательством в дела России.

Американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран. Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом, — отмечается в заявлении диппредставительства.

Дипломаты отметили, что в Вашингтоне ошибаются, когда думают, что запугают рестрикциями Россию или международных наблюдателей. Также в посольстве напомнили, что жители новых российских регионов, как и раньше жители Крыма и Севастополя, свой законный выбор сделали на референдумах.

Когда встает вопрос об определении их национального будущего, никто не будет оглядываться на мнение США, подчеркнули в посольстве.

Ранее в американском Госдепартаменте заявили, что США могут ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы, проводимые Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Там уточнили, что мера может распространяться в том числе на «так называемых международных наблюдателей».

В России 10 сентября пройдет единый день голосования. Впервые в процедуре выборов примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В последней предстоит избрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципалитетов.