Посол заявил о попытках Запада принудить Бразилию к антироссийским санкциям Посол РФ Лабецкий: Бразилия отказала Западу в введении санкций против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что эта южноамериканская страна по-прежнему отказывает Западу ввести антироссийские санкции. Подобную политику он назвал безрезультатной в беседе с «Известиями».

Бразилию мотивируют присоединиться к санкционному режиму, к тому, чтобы они постоянно осуждали нашу страну. Но такая политика не приносит результатов, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что коллективный Запад старается и будет стараться использовать все рычаги влияния на Бразилию. При этом в Москве надеются, что самостоятельная и суверенная внешняя политика латиноамериканской страны не позволит ей примкнуть к ограничительным мерам против России. Так Бразилия поступает в последние десятилетия, добавил Лабецкий.

По его мнению, разговор Запада с Бразилией «с позиции силы и диктата» — не самый рациональный вид работы. На Западе не учитывают того факта, что Бразилия «большая, очень влиятельная и самостоятельная страна», пояснил посол.