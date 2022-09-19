Посол в Берлине назвал отказ от «Северного потока — 2» причиной роста цен Посол в Берлине Нечаев: отказ Германии от «Северного потока — 2» стал причиной скачка цен на газ в Европе

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Санкции против России и отказ от ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» привели к резкому росту цен на газ в Европе, заявил РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев. По словам дипломата, отказ от транзита российских энергоресурсов в пользу поставок сжиженного природного газа (СПГ) со стороны Берлина также стал причиной ценового скачка.

Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешевого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам. Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации «Северного потока — 2», антироссийские санкции — все это привело к резкому росту цен на газ, — заявил Нечаев.

Дипломат назвал отказ ФРГ от поставок российских энергоресурсов «превратно истолкованной антироссийской солидарностью».

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. По его словам, это связано с утратой доверия к России в области энергетики, поэтому партнерство между двумя странами больше невозможно.

До этого президент России Владимир Путин призвал страны Европы снять санкции с трубопровода «Северный поток — 2» в случае, если они нуждаются в российском газе. По его словам, европейские лидеры сами ввели разного рода ограничения на поставки газа, а потом обвинили в этом Россию. Он призвал представителей Европы самим думать, кто в чем виноват, и не сваливать свои ошибки на Россию, которая всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства.