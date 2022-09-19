В Германии заявили, что «Северный поток — 2» не запустят никогда Премьер-министр Нижней Саксонии заявил, что «Северный поток — 2» не запустят уже никогда

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил в интервью агентству DPA, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен. По его словам, это связано с утратой доверия к России в области энергетики, поэтому партнерство между двумя странами больше невозможно.

Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России, — заявил Вайль.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны Европы снять санкции с трубопровода «Северный поток — 2» в случае, если они нуждаются в российском газе. По его словам, европейские лидеры сами ввели разного рода ограничения на поставки газа, а потом обвинили в этом Россию. Он призвал представителей Европы самим думать, кто в чем виноват, и не сваливать свои ошибки на Россию, которая всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит от побережья России через Балтийское море до Германии, его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велись работы по запуску. После признания ЛНР и ДНР и начала военной операции на Украине Германия остановила сертификацию магистрали.