Путин дал Европе совет, как справиться с энергокризисом Путин: если Европа нуждается в газе, пусть снимут санкции с «Северного потока — 2»

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Владимир Путин

Если страны Европы нуждаются в российском газе, они должны снять санкции с трубопровода «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин. По его словам, европейские лидеры сами ввели разного рода ограничения на поставки газа, а потом обвинили в этом Россию.

В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, ну возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2». 55 млрд кубометров по году — только кнопку нажать, и все пошло. Не-ет — там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, «Северный поток — 2» поставили под санкции, открывать не хотят. А мы виноваты? — высказался президент России.

Он призвал представителей Европы самим думать, кто в чем виноват, и не сваливать свои ошибки на Россию.

Президент отметил, что, несмотря ни на какие провокации и обвинения, «Газпром», как и Россия, всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит от побережья России через Балтийское море до Германии, его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велись работы по запуску. После признания ЛНР и ДНР и начала военной операции на Украине Германия остановила сертификацию магистрали.

Ранее из отчета «Газпрома» стало известно, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м, что на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год. В компании также заявили, что с 1 января по 15 сентября компания добыла 300,8 млрд куб. м газа, что на 15,9% меньше, чем в прошлом году.