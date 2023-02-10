Посол России назвал условие для разрыва дипотношений с Польшей Посол России Андреев: разрыв дипотношений с Польшей возможен лишь по инициативе Варшавы

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/Global Look Press

Сергей Андреев

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что разрыв дипломатических отношений с Польшей или понижение их уровня может произойти лишь по инициативе польской стороны. В российском МИД исходят из того, что каналы общения должны оставаться открытыми, отметил он в беседе с «Российской газетой».

Исходим из того, что каналы общения должны оставаться открытыми даже в кризисных ситуациях. Собственно, в этом назначение дипломатии <...>. Если разрыв дипломатических отношений с Варшавой или понижение их уровня все-таки произойдет, то случится это по инициативе и по вине наших польских «непартнеров», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что на территории Польши находятся десятки тысяч россиян, которым требуется консульское обслуживание.

Что касается нынешних отношений с Варшавой, то, по словам Андреева, объем контактов упал до минимума.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что в Польше вновь воскресли «мерзкие средневековые болячки», поэтому премьер-министр республики Матеуш Моравецкий желает России неудачи в СВО на Украине. Сенатор подчеркнул, что Варшава хочет возглавить крестовый поход против РФ, но у нее никогда не хватит потенциала стать новой восточной империей.