Посол РФ в Финляндии рассказал, по каким визам можно въехать в страну Посол РФ в Финляндии: въезд в страну для россиян закрыт только по туристическим визам

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С 30 сентября въезд для россиян в Финляндию закрыт только по туристическим визам, по остальным видам виз он пока возможен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. Речь идет в том числе о въездах для посещения родственников, деловых поездок и поездок с целью лечения.

С сегодняшнего дня финны запрещают въезд россиянам в туристических целях. Другие поездки по-прежнему разрешаются — это посещение родственников, работа, учеба, лечение, деловые поездки и так далее, — сказал посол.

В посольстве республики в Москве также сообщили, что Финляндия оставляет за собой право аннулировать на границе выданные ею туристические визы гражданам РФ при отсутствии предпосылок для въезда в страну, сообщает ТАСС. Там уточнили, что отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде.

Говоря о шенгенских визах, выданных другим государством — участником Шенгенского соглашения, в посольстве отметили, что Финляндия вправе отказать во въезде по ним также при отсутствии предпосылок для въезда. Однако Финляндия не будет отменять такие визы без отдельной просьбы со стороны другого государства — участника Шенгенского соглашения.

Ранее сообщалось, что ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления. Они основаны на статье 6 (1) (е) Шенгенского кодекса о границах, которая предусматривает, что для въезда граждан третьих стран необходимо, чтобы они не представляли угрозы госполитике, внутренней безопасности и здоровью населения или международным отношениям любой из стран-членов. В Финляндии посчитали, что СВО на Украине и объявленная в России мобилизация изменили ситуацию с безопасностью в Европе.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что в стране готовятся ввести полный запрет на въезд россиян в страну. По словам министра, государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими». Министр иностранных дел отметил, что такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Он подчеркнул, что Финляндия собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.