Посла США вызвали в МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линн Трейси

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Линн Трейси и сделало демарш в связи с вовлеченностью Вашингтона в боевые действия на Украине, говорится на сайте ведомства. По версии МИД, США «накачивают» украинских солдат оружием и отдают приказы по нанесению ударов по объектам инфраструктуры в России. Представители ведомства также обвинили американскую сторону во лживости высказываний.

Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима. В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта, — говорится в сообщении МИД РФ.

Представители российского внешнеполитического ведомства потребовали от американской стороны вывода военных и техники из зоны СВО. Кроме этого, они потребовали от США дать детальные разъяснения касательно взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и призвали не мешать «проведению объективного расследования».

Накануне в ходе своего визита в Киев президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в $500 млн. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют поставить украинским военным боеприпасы, противотанковые системы и радары. По данным журналистов, также новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.