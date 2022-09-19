Посла Канады в РФ вызвали в МИД из-за нападения на диппредставительство Послу Канады в России Ле Клэр заявлен решительный протест из-за нападения на посольство РФ в Оттаве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД России, где ей был заявлен решительный протест в связи с нападением неизвестного злоумышленника на российское посольство в Оттаве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Москва потребовала от канадской стороны принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений на территории страны.

19 сентября вызванной в МИД России Послу Канады в Москве Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства, — заявили в министерстве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудникам посольства в Вашингтоне поступают угрозы физической расправы. Дипломат отметил, что работа ведомства похожа на «осажденную крепость». Он пояснил, что ежедневно перед зданием посольства проходят антироссийские акции.

9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению советских солдат в Варшаве российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Почтить память военных представителю российской дипмиссии так и не дали. Ему пришлось покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес.