Помощник Путина заявил о готовности ответить на ситуацию по Калининграду Помощник Путина Ушаков: Россия готова ответить на ограничения поставок товаров в Калининград

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Россия готова ответить на ограничения поставок товаров в Калининград, руководство страны будет смотреть, какая ситуация сложится в течение ближайших дней, заявил 27 июня в ходе брифинга помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны.

У нас неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут. <...> Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней, — заявил он.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия обязала Литву проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза. В ЕК это объяснили тем, что ряд европейских санкций «в отношении конкретного российского экспорта» вступает в силу «уже сейчас».