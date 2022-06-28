Помощник Путина пошутил над словами Драги о неучастии президента в G20 Помощник президента России Ушаков отреагировал на слова Драги о неучастии Путина в G20

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Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги, вероятно, забыл, что время председательства Рима в «Большой двадцатке» прошло, сыронизировал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя заявление итальянца о неучастии главы государства в саммите G20. Россию на саммит пригласила Индонезия, и президент РФ подтвердил участие в мероприятии, напомнил Ушаков, подчеркнув, что решение о присутствии Путина принимает не Рим, передает ТАСС.

Ну не Драги же определяет. Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20]. По инерции, наверное, с 2021 годом, — сказал Ушаков.

Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали в очном формате 15–16 ноября. В нем примут участие 20 стран в качестве участников, еще 10 приглашены в качестве гостей. В последний список вошли Камбоджа, Испания, Нидерланды, ОАЭ, Руанда, Сенегал, Сингапур, Суринам, Фиджи и Украина.

Ранее днем Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие Путина на саммите «Большой двадцатки». Тем не менее итальянский политик указал на возможность присутствия президента России в формате видеосвязи.

Предыдущая сессия G20 открылась в сентябре прошлого года в Риме, которому председательскую роль передала Саудовская Аравия. Ключевыми темами саммита стали климат, последствия пандемии и восстановление экономики. Путин принял участие в собрании онлайн.