Саудовская Аравия передала позицию председателя G20 Италии

https://static.news.ru/photo/1ac74ba4-2ce2-11eb-81c0-fa163e074e61_660.jpg Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд Фото: G20 Leaders' Summit/XinHua/Global Look Press

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в воскресенье, 22 ноября, официально передал председательскую роль в G20 Италии.

На заключительном заседании саммита «двадцатки» монарх пожелал Италии «всяческих успехов» в проведении главного мероприятия G20 в следующем году.

Саудовская Аравия продолжит играть важную роль в «двадцатке» с целью поиска решений. Мы будем работать в Группе двадцати, чтобы дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету, — отметил король.

Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд добавил, что Эр-Рияд выполнил в полной мере свои обязательства по борьбе с пандемией коронавируса. По словам короля, Саудовская Аравия передала народам «послание уверенности и надежды».

Саммит G20 из-за пандемии проходил в формате видеоконференции. Борьба с распространением коронавируса и восстановление глобальной экономики стали главными темами мероприятия в 2020 году.

Неформальное объединение ведущих мировых держав, известное как G20, существует с 1999 года. В него входят 19 суверенных государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Саудовская Аравия, ЮАР, Республика Корея, Япония) и Евросоюз как отдельный член.

Как передавал NEWS.ru, в декларации по итогам саммита страны G20 обязались поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы. Также в документе отмечается, что распределение вакцины от COVID-19 в мире должно быть справедливым.