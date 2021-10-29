В Риме открылся саммит глав государств и правительств стран G20

В Риме начался саммит «Большой двадцатки». Ключевыми темами саммита станут климат, последствия пандемии и восстановление экономики. Глава России Владимир Путин примет участие в собрании онлайн.

Саммит G20 проходит в конгресс-центре «Нувола». На мероприятие прибыли главы государств и правительств, а также лидеры международных организаций, в частности ООН. Участников форума у входа в конгресс-центр приветствовал премьер-министр Италии Марио Драги. Последним на саммит прибыл президент США Джо Байден.

Для безопасности гостей власти Рима закрыли воздушное пространство над городом и подключили к наблюдению беспилотники. Районы, где разместилась делегация, взяты под усиленную охрану. Также были закрыты 14 станций метро, ограничен вход в музеи и доступ к памятникам.

Саммит продлится два дня. Россию на форуме представляет глава Министерства финансов Антон Силуанов. Президент Владимир Путин планирует выступить в режиме видеоконференции в оба дня. Он поучаствует в двух сессиях форума: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».

Ранее сообщалось, что участие в саммите G20 в очном формате примет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В рамках мероприятия у главы ведомства запланирован целый ряд двусторонних встреч, в частности с китайским коллегой.

Также появилась информация, что лидеры G20 договорились о создании глобальных структур по вопросам здравоохранения и финансов, которые будут им подотчётны.