Полянский назвал окончательным решение России по зерновой сделке Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал окончательным решение России по зерновой сделке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение России по черноморской инициативе является окончательным, сообщил ТАСС заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Москва больше не планирует участвовать в каких-либо переговорах по данной теме, добавил он.

Да, [решение России по зерновой сделке] окончательное, — констатировал Полянский.

Ранее МИД РФ сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля. Вместе с тем будет расформирован совместный координационный центр в Стамбуле, а также отозваны гарантии безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, возобновляется режим временного опасного района в северо-западной акватории.

МИД РФ назвал результаты соглашения неутешительными. По словам министерства, сделка использовалась для обслуживания корыстных интересов Киева. При этом в ведомстве добавили, что Россия рассмотрит возобновление инициативы при наличии конкретных результатов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских одобрил заявление о прекращении зерновой сделки, подчеркнув, что Россия достаточно долго откладывала данный вопрос. По его словам, Москва неоднократно давала шансы партнерам, однако условия соглашения так и не были выполнены.