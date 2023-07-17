«Долго тянули и терпели»: в ГД оценили прекращение зерновой сделки Депутат Ананских заявил об отсутствии последствий для России при выходе из зерновой сделке

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Российская сторона достаточно долго тянула с зерновой сделкой и давала много шансов ее партнерам, однако условия Москвы выполнены не были, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, Россия не вышла из сделки, а всего лишь приостановила в ней участие, имея на это право. Депутат подчеркнул, что ни одно из требований Москвы по сделке выполнено не было.

Россия давала один шанс, второй, чтобы наши партнеры нас услышали. Мы долго тянули и терпели, но, к сожалению, за все это время все наши пожелания не были выполнены. Мы не выходим из зерновой сделки, а просто ее не продлеваем, — заявил Ананских.

Парламентарий напомнил о решении по поводу пропуска судов с украинским зерном и договоренностях, в рамках которых в течение определенного времени будут учитываться интересы Москвы, в том числе по переподключению банков к SWIFT и вывозу российских удобрений. Он уточняет, что Россия стала пропускать суда, при этом шагов навстречу Москвы сделано не было. Ананских подчеркнул, что украинская сторона сделал все возможное, чтобы сделку не продлили.

Он также заверил, что для России никаких последствий из-за выхода из зерновой сделке не предусмотрено.

Для России никаких последствий в связи с выходом из зерновой сделки быть не может. Не были подключены наши банки к SWIFT как обещали, не было обещанного вывоза российских удобрений. Никаких последствий нет, потому что нечего терять, — резюмировал он.

Сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, добавила она.