«Поляки поступают подло»: Володин предложил закрыть Россию для польских фур Володин предложил закрыть дорогу в Россию польским фурам в ответ на подлость Варшавы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в Telegram, что Польша предала историческую память и ведет себя подло по отношению к России. В качестве ответной меры он предложил закрыть польским фурам дорогу в Россию.

Володин подчеркнул, что Польша существует как государство только благодаря СССР. Советский народ освободил ее от фашистов в годы Второй мировой войны, а также потратил на восстановление Польши, согласно современным оценкам, $750 млрд.

Сегодня Польша поступает подло по отношению к России, снося памятники советским воинам, закрывая русские школы и воруя российскую собственность. По его словам, отказавшись от общей с Россией истории, Варшава должна вернуть приобретенные после войны территории и возместить затраты.

Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане, — написал парламентарий.

Он добавил, что данный вопрос будет рассмотрен на Совете Думы 22 мая.

Ранее с такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. По его мнению, соответствующая мера должна вступить в силу с 1 июня. Свое предложение парламентарий назвал ответом на захват школы при посольстве РФ в Варшаве, который произошел 29 апреля.