Политолог объяснил, в каком случае Венгрия решится на захват Закарпатья Политолог Трухачёв объяснил, в каком случае Венгрия решится на захват Закарпатья

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Венгрия может решиться на захват Закарпатья, если украинские националисты будут угрожать безопасности венгерского меньшинства в регионе, заявил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв. Он предположил, что в такой ситуации Будапешт попытается защитить соплеменников, пишет Lenta.ru.

Если украинские националисты начнут какие-то действия против венгерского меньшинства в Закарпатье, Венгрия введёт силы для защиты от них своих соплеменников, — пояснил Трухачёв.

По его мнению, Киев в определённой степени уже утратил контроль над областью. Политолог подчеркнул, что у многих жителей города Берегово, что находится в Закарпатье, есть венгерские паспорта. По словам Трухачёва, они живут в венгерском информационном, культурном и политическом поле, так как голосуют на выборах в Венгрии.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить «дешёвый российский газ» или «украинское Закарпатье». Она призвала Будапешт не повторять ошибки, допущенной cтраной во Второй мировой войне, когда она заняла «не ту сторону».