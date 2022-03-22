На Украине заподозрили Венгрию в желании заполучить Закарпатье

Будапешт своими действиями хочет заполучить «дешёвый российский газ» или «украинское Закарпатье». Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, комментируя позицию властей Венгрии на своей странице в Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на всё говорят «нет», — заявила она.

Верещу подчеркнула, что «Венгрии вряд ли удаcтся перемигиваться с росcиянами, да ещё потихоньку наживаться на проблемах соседа». Она призвала Будапешт не повторять ошибки, допущенной cтраной во Второй мировой войне, когда она заняла «не ту сторону».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает ограничительные меры в отношении поставок энергоресурсов из России. Такие санкции он назвал красной линией.