Политолог объяснил, чего лишатся Финляндия и Швеция из-за вступления в НАТО Политолог Марков: из-за вступления в НАТО Финляндия и Швеция потеряют роль нейтральных посредников

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Из-за вступления в НАТО Финляндия и Швеция потеряют роль нейтральных посредников, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. Он напомнил о мировом влиянии Стокгольмского арбитражного суда, которое теперь закончится, передаёт «ПолитРоссия».

Они были посредниками в десятках различных больших конфликтов и в тысячах малых конфликтов. Все знают об огромной роли Стокгольмского арбитражного суда. А теперь всё. Эта огромная их роль в мировой политике закончилась. Статус влиятельных нейтральных стран утрачен, — сообщил Марков.

Он считает, что после вхождения в состав Альянса эти две страны уйдут в тень НАТО из центра мира. Стать новыми посредниками, по мнению Маркова, могут Турция, Индия, Азербайджан, ОАЭ и Индонезия, но по глупости упускают шансы это сделать.

Тем временем Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Власти обеих стран ранее подчеркнули, что не позволят разместить на территориях своих государств военные базы и ядерное оружие Альянса.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против членства этих стран в НАТО. Но, по данным близкой к правительственным кругам турецкой газеты Sabah, такое решение может быть пересмотрено. В обмен руководство Турции подготовило к Финляндии и Швеции список из 10 требований.