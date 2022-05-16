Политолог назвал цели Турции на переговорах со Швецией о вступлении в НАТО Политолог Сатановский: Турция использует переговоры со Швецией, чтобы поторговаться с США

Турция использует переговоры со Швецией о вступлении в НАТО, чтобы поторговаться с Вашингтоном о поставках истребителей F-16 или о снятии санкций с военно-промышленного комплекса, считает политолог Евгений Сатановский. По его мнению, таким образом Анкара пытается надавить на США, используя ситуацию с расширением НАТО, пишет «ПолитРоссия».

Турция преследует свои цели — поторговаться на тему того, что её интересует, и получить от американцев чего-нибудь. Не возвращение в программу истребителей F-35, так чтобы F-16 хотя бы поставили. Может быть, чтобы сняли санкции с военно-промышленного комплекса или чтобы сняли крышу с курдов сирийских и иракских, — предположил Сатановский.

Вместе с этим он подчеркнул, что не видит предпосылок тому, чтобы США пошли на какие-то уступки по отношению к Турции. Сатановский отметил: сейчас турецкие власти делают попытки преуспеть во внешней политике, чтобы заручиться поддержкой избирателей на предстоящих выборах. Политолог убеждён, что лидер США Джо Байден будет поддерживать смену власти в Турции.

Это давно объявлено, что США стоят на стороне шести оппозиционных партий. Эрдоган это тоже знает. Зачем американцам давать ему перед выборами какой-то бонус, который он сможет использовать: «Вот я от американцев это получил», — резюмировал Сатановский.

Ранее Турция вновь заявила о готовности направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России. Как заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын, через Турцию проходит наиболее подходящий маршрут для транспортировки газа из этого региона.