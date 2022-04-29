Политолог назвал цель референдума по конституции в Казахстане Политолог Суздальцев: референдум в Казахстане нужен для сокращения полномочий Назарбаева

Конституция Республики Казахстан / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Основной задачей референдума по внесению поправок в конституцию Казахстана является сокращение полномочий экс-президента страны Нурсултана Назарабаева и членов его семьи, заявил политолог Андрей Суздальцев. Он считает, что это поможет действующему главе государства Касыму-Жомарту Токаеву укрепить свои политические позиции, пишет Lenta.ru.

Во-первых, инициированы изменения по линии статуса первого президента Нурсултана Назарбаева. Идёт дискуссия о сохранении его привилегий. Второй момент — вся система власти, которая сохранилась у семьи Назарбаева, осложнена, она построена по феодальному признаку, — перечислил Суздальцев.

При этом он заверил, что изменения в конституции не грозят самому Назарбаеву. Политолог напомнил, что казахский политик является первым президентом страны и имеет авторитет в стране, который, впрочем, был подорван во время январских событий. Суздальцев предположил, что Назарбаев сохранит привилегии титула елбасы до конца своей жизни.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести всенародный референдум по поправкам в Конституцию республики. По его мнению, это позволит «построить Новый Казахстан».