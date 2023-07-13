«Политическое шоу»: в Совфеде высказались о жестких словах генерала Попова Турчак назвал политическим шоу ситуацию вокруг заявления генерала Попова о его отстранении

Ситуация вокруг заявления генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак) о его отстранении от службы «за правду» является политическим шоу, заявил первый зампред Совфеда Андрей Турчак в своем Telegram-канале. По словам политика, высказывания военачальника носили конфиденциальный характер и не должны были стать достоянием общественности.

Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов, — разъяснил он.

Политик отметил, что, несмотря на жесткие высказывания, совесть Попова чиста. В то же время Турчак осудил действия депутата Госдумы Андрея Гурулева, который как-то получил заявление, а затем «сделал из этого политическое шоу». Сенатор уверен, что армия должна оставаться вне политики.

Накануне стало известно, что прославившийся успехами за Запорожском направлении генерал-майор Попов отстранен от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ. На записи, которую распространил Гурулев, утверждалось, что причиной такого решения стали резкие высказывания военачальника.

Как уточнил Попов, не имея права врать вышестоящему командованию, он «обозначил все проблемные вопросы», существующие в армии на сегодняшний день. После этого понадобился всего один день, чтобы генерала сняли с поста.