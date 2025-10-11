Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 06:43

Покупку жилья за наличку могут запретить в России

Юрист Аванесов: в РФ могут запретить покупку за наличные жилья дороже миллиона

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В России могут запретить рассчитываться наличными при покупке жилья дороже 1 млн рублей, заявил агентству ПРАЙМ ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов. Эта законодательная инициатива направлена на повышение прозрачности сделок и уже активно обсуждается экспертами.

По словам специалиста, многие государства уже ввели аналогичные ограничения и Россия, вероятно, последует их примеру. Закон имеет высокие шансы на принятие, спрогнозировал эксперт.

Аванесов объяснил, что переход на безналичные расчеты сделает операции безопаснее и удобнее. Исчезнет необходимость перевозить крупные суммы, а банковская фиксация перевода станет надежным доказательством оплаты. Кроме того, это снизит риски столкнуться с фальшивыми купюрами.

Такое ограничение представляется положительным, поскольку безналичный расчет <…> позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке, — подчеркнул юрист.

Главным последствием запрета станет усиление контроля над денежными потоками, добавил Аванесов. Это позволит эффективнее бороться с отмыванием нелегальных доходов и одна из популярных преступных схем уйдет в прошлое, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что наиболее надежным способом расчета при продаже автомобиля является аккредитив, а не банковский перевод между картами. Как объяснил юрист Илья Русяев, такие транзакции могут быть заблокированы при крупных операциях, что создает дополнительные риски для обеих сторон сделки.

наличные
жилье
юристы
законы
