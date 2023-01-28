«Показательное лицемерие»: Захарова об отказе властей США содержат беженцев Захарова назвала лицемерием решение властей США отказаться от содержания беженцев

Фото: Mauricio Valenzuela/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова назвала в своем Telegram-канале показательным лицемерием отношение американских властей к беженцам из других стран. Таким образом она прокомментировала слова госсекретаря Энтони Блинкена о запуске программы, призванной снять с госбюджета США обязанность одержать беженцев и переложить ее на частные домохозяйства.

Конечно, в этом видится поразительное, но очень показательное американское лицемерие, — написала Захарова.

Она отметила, что США разными способами разожгли в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине разожгли военные конфликты, вынудив сотни тысяч человек стать беженцами. После этого американские политики решили предложить согражданам оплатить пребыванием этих самых беженцев в США.

По мнению Захаровой, этим решением американские власти признают неспособность обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование.

Ранее Захарова заподозрила власти США в подготовке «апокалиптичной провокации». По ее словам, почву для этого создают западные СМИ, распространяя сообщения о «намерении» Москвы использовать ядерное оружие на Украине и тем самым запугивая население. Она подчеркнула, что Россия «не только не грозила никому никаким атомным вооружением», но и предостерегала весь мир от подобных шагов.