«Мечты о конце света»: Захарова обвинила США в попытке запугать население Захарова обвинила США в попытке запугать население сообщениями о ядерной войне

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что западные СМИ распространяют сообщения о «намерении» Москвы использовать ядерное оружие на Украине, чтобы запугать население и подготовить информационную почву для «апокалиптичной провокации». Дипломат в своём Telegram-канале отметила, что некоторые американские эксперты не оставляют свои «мечты о ядерном конце света», игнорируя тот факт, что Россия «не только не грозила никому никаким атомным вооружением», но и предостерегала весь мир от подобных шагов.

Постоянно обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна — запугать собственное население. <...> Недавно сразу три американских издания отметились размышлениями о том, как, когда и зачем «русские сбросят бомбу». <...> Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной, — написала Захарова.

Она отметила, что автор одной из статей, экс-сотрудник аппарата Совета нацбезопасности США Джеффри Эдмондс, не оставляя «мечты о ядерном конце света», размышляет о том, когда Москва сможет применить ядерное оружие вопреки ядерной доктрине и как Вашингтон на это ответит.

Не обошла вниманием Захарова и «авторитетный Politico», который опубликовал соответствующие сведения вплоть до того, на каком полигоне может быть развёрнуто ядерное вооружение. Она указала, что вся предоставленная информация существует «лишь в фантазиях авторов».

Накануне представитель МИД уже предупреждала, что тема ядерного оружия рассматривается Западом как возможность для провокаций в сфере политики и безопасности.