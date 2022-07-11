Подмосковный губернатор объяснил Путину большие долги региона Воробьев в разговоре с Путиным заверил, что Подмосковье берет кредиты для развития

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По словам главы государства, Подмосковье по многим позициям находится на очень хорошем уровне, однако закредитованность региона остается высокой. Губернатор заявил, что большие долги региона помогают лучше развиваться.

Да, у нас, конечно, большие займы, потому что хочется развиваться, Владимир Владимирович, — сказал Воробьев.

17 июня стало известно, что Подмосковье впервые выбилось в тройку регионов — лидеров по состоянию инвестиционного климата. При этом в прошлом году Московская область занимала седьмую позицию, а семь лет назад — только 22-ю. Воробьёв тогда отметил, что Подмосковье прикладывает для развития экономики максимальные усилия.

Данные для рейтинга формируют на основе опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистики. На первом месте сейчас находится Москва, на втором — Татарстан, на третьем — Московская область.