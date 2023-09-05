Поддерживать военных СВО, лишать иноагентов имущества: чем займется Госдума Депутаты рассказали о своих планах на осеннюю сессию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

5 сентября стартовала осенняя сессия работы Государственной думы (ГД). Пленарные заседания начнутся только через две недели, поскольку сейчас депутаты работают в своих регионах. NEWS.ru узнал, какие законопроекты будут приняты.

Заместитель председателя ГД Вячеслав Даванков:

— Для нас весенняя сессия не заканчивалась. Многие законопроекты мы отправили на отзыв правительству. Сейчас они ждут первого чтения в Госдуме. К примеру, наша инициатива об отмене наказания за проживание не по прописке. В планах на осеннюю сессию — добиться их принятия. Нужно комплексно проработать некоторые из наших законопроектов. Мы предложили ввести специальный знак «одобрено Минздравом» и дать господдержку производителям здоровых продуктов. Получили одобрение концепции этой программы от Минздрава. Дальше планируем вносить его в Госдуму. Мы будем придерживаться наших основных направлений: защита гражданских свобод, поддержка предпринимательства и развитие. Сковывая людей штрафами, обязательствами и ограничениями, этого не добиться. Поэтому наши принципы кардинально другие: внимание, честный диалог и открытость. Этого людям сейчас не хватает. Во время летних кампаний наши кандидаты собрали сотни обращений и идей. Они станут основой для наших будущих законопроектов. Их мы планируем вносить уже в начале сессии.

Первый заместитель председателя комиссии ГД по регламенту Татьяна Дьяконова:

— Особо хочу выделить законопроект «О занятости населения в РФ», который мы ранее приняли в первом чтении. Надеюсь, что в осеннюю сессию мы примем его в окончательном чтении. Документ долгожданный, базовый. Он упорядочивает все действующие нормы о занятости и, что немаловажно, закрепляет новые меры поддержки ряда категорий граждан, в том числе бывших участников специальной военной операции (СВО).

Как вы знаете, в сфере занятости происходят кардинальные изменения — активно развиваются институт самозанятых, форматы дистанционной и платформенной занятости, наша задача — оперативно отвечать на новые вызовы, обеспечивать права и возможности как работников, так и работодателей. Кроме того, новый закон позволит еще больше внимания уделять переподготовке кадров, что очень актуально: экономика меняется, в стране большой запрос на рабочие специальности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В сфере занятости происходят кардинальные изменения — активно развивается институт самозанятых

Большим подспорьем для многих наших граждан станет введение частичной занятости, по поручению президента будут внесены такие поправки. Они коснутся мам, которые сейчас в декрете, или тех людей, которые ухаживают за пожилыми или инвалидами. В случае принятия поправок граждане смогут работать неполный рабочий день, у них будет возможность самореализоваться, получать дополнительно деньги и при этом не терять пособия и выплаты.

Член комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Иванов:

— Приоритетом для нас по-прежнему остается поддержка военнослужащих СВО, интеграция новых регионов и контроль исполнения Народной программы «Единой России», где, помимо прочего, появился новый раздел, посвященный их развитию. Множество дополнений было внесено в программу: это касается социальных вопросов, благоустройства дворов и парков, а также догазификации. Например, в Ставрополе собрано уже больше 300 заявок: чтобы довести газ до земельных участков, в городе ведутся активные строительно-монтажные работы. По всему краю развернута информационная кампания, сотрудники местных администраций, представители регионального отделения партии и газовой компании встречаются с местными жителями, рассказывают о преимуществах сетевого газа, о мерах социальной поддержки, предоставляемых в регионе.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Газификация деревни

Есть ряд важных инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в осеннюю сессию: это изменения в закон об охране Байкала, нам предстоит рассмотреть их во втором чтении, поправки в закон «Об электроэнергетике» в части установления тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. На контроле Госдумы вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений на коммунальных предприятиях крупных городов. В планах — провести на эту тему большие парламентские слушания.

Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев:

— Уверен, что российский парламент продолжит отстаивать интересы народа и прежде всего тех, кто защищает сейчас нашу Родину в зоне специальной военной операции. Необходимо, чтобы и они, и их семьи не чувствовали ни в чем нужды и основательно опекались государством в том, что касается денежных выплат и льгот. Надеюсь, что в новом сезоне мы расширим для них, защитников, перечень возможных преференций, в которые сейчас входит даже право на бесплатное обучение в вузах для их детей. С другой стороны, думаю, следует ужесточать отношение к тем, кто выступает против нашего правительства и страны, не ограничиваться статусами иноагентов и прочими ритуальными вещами, а начать наконец посадки и лишение имущества в России — самое действенное, что может на таких иуд воздействовать. Естественно, будем внимательно прислушиваться к тому, что предлагает президент, мы его поддерживаем и считаем, что в нынешней ситуации иначе поступить было бы просто предательством.

Фото: МО РФ Приоритетом для Госдумы по-прежнему остается поддержка военнослужащих СВО

Председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов:

— В число приоритетных законопроектов, над которыми комитет продолжит работать в рамках осенней сессии 2023 года, вошли инициативы, касающиеся: усиления защиты прав граждан-должников; совершенствования земельного законодательства; повышения эффективности распоряжения и управления государственным имуществом, в том числе в части использования объектов речных портов; совершенствования регулирования корпоративных отношений. Также в планах нашей работы — законопроекты, направленные на обеспечение защиты организаций оборонно-промышленного комплекса.

Председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов:

— В осеннюю сессию «замкнется круг» отчетов министров — все правительственные чиновники в статусе федеральных министров и заместителей председателя правительства отчитаются палате. Все сегменты, которыми занимается правительство, все отрасли экономики в том или ином виде будут представлены в форме «правительственных часов» и национальных докладов.

Планируем провести 11 мероприятий: заслушать семь отчетов министров и обсудить четыре национальных доклада: по системе образования, по вопросам материнства и детства, по сельскому хозяйству и по культуре. Первым в текущей сессии планируем заслушать министра сельского хозяйства с национальным докладом «О ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Это будет 20 сентября. В рамках «правительственного часа» 27 сентября на заседание палаты приглашена руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Она расскажет о реализации молодежной политики в Российской Федерации и мерах по обеспечению нравственного и патриотического воспитания молодого поколения.

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