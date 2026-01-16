«Почему ворует Зеленский»: Захарова связала скандал с Тимошенко и Кличко Захарова в шутку переадресовала вопросы о деле Тимошенко к Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объяснит, почему на Украине к коррупции причастен президент Владимир Зеленский, а получить тюремный срок за это может лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в шутку заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне украинские правоохранители обыскали офис партии, Тимошенко объявили подозрение.

Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко, — подчеркнула дипломат.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от Тимошенко. По мнению опрошенных экспертов, уголовное дело в ее отношении — политический заказ. В частности, Тимошенко уличили в подкупе народных депутатов, а в офисе ее партии начались обыски.

По данным издания «Страна.ua», записи компрометирующих разговоров Тимошенко сделал именно депутат Рады Сергей Кузьминых. Сам парламентарий был фигурантом коррупционного дела НАБУ и пошел на сотрудничество с силовиками как провокатор.

Позже Тимошенко заявила, что Украиной управляют из-за границы. Она подчеркнула, что ее фракция будет бороться с законопроектами, подрывающими суверенитет государства. Тимошенко также пообещала покончить с управлением страной извне.