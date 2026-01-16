Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:43

«Почему ворует Зеленский»: Захарова связала скандал с Тимошенко и Кличко

Захарова в шутку переадресовала вопросы о деле Тимошенко к Кличко

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мэр Киева Виталий Кличко объяснит, почему на Украине к коррупции причастен президент Владимир Зеленский, а получить тюремный срок за это может лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в шутку заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне украинские правоохранители обыскали офис партии, Тимошенко объявили подозрение.

Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко, — подчеркнула дипломат.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от Тимошенко. По мнению опрошенных экспертов, уголовное дело в ее отношении — политический заказ. В частности, Тимошенко уличили в подкупе народных депутатов, а в офисе ее партии начались обыски.

По данным издания «Страна.ua», записи компрометирующих разговоров Тимошенко сделал именно депутат Рады Сергей Кузьминых. Сам парламентарий был фигурантом коррупционного дела НАБУ и пошел на сотрудничество с силовиками как провокатор.

Позже Тимошенко заявила, что Украиной управляют из-за границы. Она подчеркнула, что ее фракция будет бороться с законопроектами, подрывающими суверенитет государства. Тимошенко также пообещала покончить с управлением страной извне.

Мария Захарова
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснила, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров
В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканки
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.