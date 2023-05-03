Песню рэпера Саши Скула внесли в реестр экстремистских материалов Минюст включил в реестр экстремистских материалов песню рэпера Саши Скула «Вэлком ту Россияния»

Фото: vk.com/tagirshow

Саша Скул

Минюст России внес в реестр экстремистских материалов музыкальную композицию рэперов Саши Скула и Околорепа «Вэлком ту Россияния», следует из базы данных ведомства. Причины занесения трека в список не уточняются.

В записи сказано, что песня начинается со слов «Добро пожаловать в Россиянию», а заканчивается строчкой «Так что если что, вовремя скидывай ножик». Уточняется, что Калачевский районный суд Волгоградской области вынес решение о признании трека экстремистским материалом еще 9 февраля, однако оно вступило в силу лишь 2 мая.

17 июня 2022 года стало известно о смерти Саши Скула. Члены семьи музыканта рассказали, что друг обнаружил его тело в собственной квартире, молодые люди проводили время вместе. Парень вызвал на место скорую и полицию, врачи констатировали смерть.

Известно, что в 2019 году рэпер перенес лимфому. Он боролся с болезнью с июня по октябрь, подписчики собирали ему средства на лечение, а несколько коллег по цеху организовали концерт в поддержку Скула. В октябре 2019 года рэпер объявил об окончании лечения и выздоровлении.

Рэп-исполнитель входил в состав музыкального коллектива «Бухенвальд Флава». Саша Скул также принимал участие в популярном батл-проекте «Версус».