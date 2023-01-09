Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией Песков: Москва продолжит сотрудничество по борьбе с коррупцией с дружественными странами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия продолжит сотрудничество в борьбе с коррупцией с дружественными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва не взаимодействует по данному направлению с недружественными государствами, передает РИА Новости.

Что касается дружественных стран, взаимодействие продолжается (по вопросу борьбы с коррупцией. — NEWS.ru), никакого негативного влияния не будет. Что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже продолжительное время его нет и пока не предвидится, — заявил Песков.

Решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию не подрывает российский законодательный потенциал, который представитель Кремля назвал весьма жестким.

Вы знаете, что работает целая система, естественно, нельзя сказать, что проблему удалось искоренить, ее не удалось искоренить нигде. Но это [борьба с коррупцией] — не компанейщина, а последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Ранее предложение о выходе из Конвенции одобрило правительство РФ.