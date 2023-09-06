Песков заявил о продолжающейся поддержке Сирии со стороны России

Фото: Ammar Safarjalani/Zuma\TASS

Совместная работа военной полиции ВС РФ и полиции Сирии

Вооруженные силы России и правительство страны продолжают оказывать поддержку властям Сирии в борьбе с террористами и наведении порядка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва четко придерживается договоренностей, достигнутых между странами в Сочи.

Российская Федерация продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране, — заявил пресс-секретарь президента, комментируя боестолкновения между отрядами «Джейш аль-Ашаир» и курдскими формированиями.

Столкновения между курдами и бойцами «Джейш аль-Ашаир» идут с 27 августа. В ходе боев погибли около 60 ополченцев и 24 бойца «Сил демократической Сирии». Кроме того, зафиксированы жертвы среди мирных граждан. В ходе боев погибли пятеро детей, число раненых превысило 100 человек. В настоящее время под контролем СДС находятся регионы Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Эти провинции богаты нефтью.

Как сообщалось ранее, солдаты Вооруженных сил Сирии отразили атаку террористов на западе Алеппо. Бандформирования попытались атаковать населенный пункт двумя бригадами смертников. Сирийская армия обстреляла подразделения противника из артиллерии. Также были уничтожены объекты террористов, расположенные на юге страны.