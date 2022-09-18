Песков заявил о «плавучести» ЕАЭС в условиях санкций

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Дмитрий Песков

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) даже в условиях санкций подтверждает свою «плавучесть» и положительные перспективы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Он также усомнился в том, что США смогут разделить экономики России и стран Центральной Азии.

Даже сейчас, в нелегкие времена, связанные с неминуемыми какими-то последствиями санкций, всё равно ЕврАзЭС подтверждает свою плавучесть и подтверждает достаточно положительные перспективы, — сказал Песков.

Он добавил, что экономики России и бывших республик СССР взаимозависимы, носят взаимодополняющий и взаимовыгодный характер. Американским властям вряд ли удастся достичь успеха в их разъединении, заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что партнеры России по ЕАЭС и некоторые другие страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в РФ вследствие перестройки торговли на фоне санкций и эффектов крепкого рубля. Уровень экспорта товаров в Россию из стран ЕАЭС вырос не только по сравнению с весенними минимумами после начала спецоперации на Украине, но и относительно докризисных уровней 2021 года.