РБК: страны ЕАЭС и бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию РБК: страны ЕАЭС и бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций

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Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу, а также ряд других стран бывшего СССР летом нарастили поставки товаров в Россию, пишет РБК. По словам экспертов, это произошло вследствие перестройки торговли на фоне санкций и эффектов крепкого рубля.

Уровень экспорта товаров в Россию из стран ЕАЭС вырос не только по сравнению с весенними минимумами после начала действий на Украине, но и относительно докризисных уровней 2021 года. Так, в марте—июне 2022 года блок ЕАЭС отгрузил в Россию товары стоимостью свыше $9,4 млрд — на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года (около $8,2 млрд), следует из расчетов РБК.

Отмечается, что в основном такой результат обеспечили Белоруссия, Армения и Киргизия: так, с весны 2022 года Белоруссия обошла Германию по объему экспорта в Россию и стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в страну после Китая. Как отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, страны ЕАЭС ввозят в Россию в том числе необходимые импортные компоненты и комплектующие для обрабатывающей промышленности. Кроме того, главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец полагает, что речь идет и о реэкспорте товаров из недружественных стран через страны ближнего зарубежья.



Как отмечает член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев, расширение торговли со странами ЕАЭС и бывшего СССР закономерно, в том числе в связи с параллельным импортом. Кроме того, Россия является для этих стран наиболее близким и доступным рынком, однако перестраивание логистических цепочек в направлении стран ближнего зарубежья влечет повышенные издержки для российских импортеров.

В августе сообщалось, что Каждый десятый россиян за последний месяц приобрел товары по схеме «параллельного импорта. Аналитики отметили, что 62% жителей России не обратили внимания на появление товаров, привезенных в страну по схеме «параллельного импорта», 27% заметили схему, а 11% из них уже приобрели эти товары. 9% положительно прокомментировали покупку, остальные 2% имеют претензии к продавцам.

35% россиян с опасением относятся к покупке «параллельных» товаров по ряду причин. 39% из них опасаются столкнуться с бракованным товаром, 32% считают, что цена на продукция сильно завышена, 19% не спешат приобретать такие товары из-за отсутствия гарантии, остальные 10% опасаются, что товары не локализованы под российский рынок. При этом 53% россиян не видят проблем в поставках товаров без разрешения брендов-производителей.







