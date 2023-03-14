Песков заявил о грубом давлении на Сербию Песков: Москва высоко ценит позицию Сербии, отказавшейся присоединяться к санкциям против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия высоко ценит позицию Сербии по вопросу антироссийских санкций и рассчитывает на партнерское решение острых проблем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Белград находится под беспрецедентным давлением, передает ТАСС.

Мы прекрасно понимаем, какое беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию — особо, — сказал Песков.

По его словам, в Москве понимают, что условия меняются, однако рассчитывают, что наиболее острые вопросы будут решаться в рамках партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны попытаются сохранить корректные отношения с Москвой. При этом он подчеркнул, что не может поклясться не вводить антироссийские санкции. По словам Вучича, твердость позиции Белграда такова, что до сих пор ему этого не пришлось делать. Глава государства также напомнил, что страна сразу определилась со своей позицией по российско-украинскому конфликту.