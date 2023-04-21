Песков раскрыл детали проверки деклараций чиновников Песков заявил, что проверка деклараций чиновников продолжается

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Дмитрий Песков

Проверки деклараций кремлевских чиновников еще идут, процесс занимает длительное время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Документы были сданы к 1 апреля, однако публикация их в этом году не предусмотрена.

Проверки продолжаются длительное время, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что коррупционных рисков в решении некоторых ведомств удалить с сайтов информацию о доходах чиновников за последние годы не существует. По его словам, следует уточнить причины таких действий в каждом отдельном случае.

С 1 марта 2023 года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не публикуются в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения.

При этом доходы членов заксобрания Санкт-Петербурга были опубликованы. Однако, как сообщает Telegram-канал «Подъем», в документе перепутали нескольких депутатов. В обезличенных декларациях упоминаются только номера депутатов.