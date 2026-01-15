Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:07

Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине

Песков: информация о согласии России на миротворцев на Украине недостоверна

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия не подтверждает информацию о своем согласии на размещение миротворцев на Украине с участием военных Китая и стран Глобального Юга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, он не может дать утвердительный ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Подтвердить не могу, — высказался представитель Кремля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что присутствие западных миротворческих сил на Украине невозможно. Так он прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о готовности ряда стран направить своих военных. По словам сенатора, Россия не допустит реализации такого плана.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине для затягивания кризиса. По его словам, публичные заявления лидеров ЕС о стремлении к миру служат лишь прикрытием истинных целей, достигаемых путем ввода миротворцев.

Дмитрий Песков
Россия
Украина
миротворцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.