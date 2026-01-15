Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине Песков: информация о согласии России на миротворцев на Украине недостоверна

Россия не подтверждает информацию о своем согласии на размещение миротворцев на Украине с участием военных Китая и стран Глобального Юга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, он не может дать утвердительный ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Подтвердить не могу, — высказался представитель Кремля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что присутствие западных миротворческих сил на Украине невозможно. Так он прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о готовности ряда стран направить своих военных. По словам сенатора, Россия не допустит реализации такого плана.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине для затягивания кризиса. По его словам, публичные заявления лидеров ЕС о стремлении к миру служат лишь прикрытием истинных целей, достигаемых путем ввода миротворцев.