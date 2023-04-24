Песков назвал доносы отвратительной практикой

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Дмитрий Песков

Доносы являются отвратительной практикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые». Таким образом он ответил на вопрос об уехавших из страны россиянах.

Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и, надеюсь, так и будет, — сказал Песков.

Он отметил, что если речь идет о тех, кто не нарушал закон, «не встал на путь врага» Родины, то все должны быть заинтересованы, чтобы уехавшие из страны россияне были со своими соотечественниками и вернулись на родину. Песков подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы дать гражданам больше возможностей, чем другие страны.

Песков также назвал неверными оценки о «несусветном» числе уехавших из России.

Ранее сенатор Андрей Климов предположил, что закон об иноагентах может распространиться на граждан, покинувших Россию в период СВО. Он уточнил, что речь идет о лицах, которые для въезда в другие страны подписывали какие-либо бумаги с «осуждением» спецоперации, совершив таким образом «политический акт».

Тогда Песков назвал слова сенатора «частным мнением».