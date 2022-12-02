Песков уравнял ЧП на Крымском мосту и взрыв «Северных потоков»

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Дмитрий Песков

Взрывы на Крымском мосту и «Северных потоках» можно считать событиями одного ряда, потому что они являются актами терроризма, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он пояснил, почему эти ЧП были поставлены в один ряд в сообщении Кремля по итогам разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

И то, и другое относится к категории актов терроризма, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Шольц по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, при этом российский лидер призвал немецкую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Путин также заявил, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на атаки Киева против гражданской инфраструктуры РФ, в том числе Крымского моста и объектов энергетики.

В этом же ряду, как отмечает пресс-служба, обсуждался террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По мнению Путина, обстоятельства инцидента должны быть расследованы вместе с российскими профильными ведомствами.

Кроме того, канцлер ФРГ и российский лидер обсудили реализацию стамбульских «пакетных» договоренностей. Во время разговора акцент был сделан на необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, подразумевающей устранение барьеров и для российских поставок.