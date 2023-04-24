Песков уличил Польшу в «сумасшедшей» ненависти к России Песков: Польша ненавидит Россию, как сумасшедшая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша охвачена русофобией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание.Первые». По его словам, Варшава сумасшедше ненавидит Россию.

Польша, которая просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят. Как сумасшедшие, — сказал Песков.

В то же время выразил надежду, что приступ русофобии у Польши пройдет, как «любое острое заболевание». При этом он добавил, что Запад «врет и никогда не рассказывает», как все происходило в действительности.

Ранее Песков заявил, что развернутая против РФ гибридная война и ложь требуют от Москвы «силы воли и понимания происходящего», а также веры в правоту и уверенности в силах. В качестве примера пресс-секретарь президента привел заявления о том, что спецоперацию на Украине Россия начала без всяких причин.